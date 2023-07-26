Джеко отметился голом за «Фенербахче» в первом официальном матче

Боснийская звезда «Фенербахче» Эдин Джеко забил за свой новый клуб в первом же официальном матче.

В среду «канарейки» принимают в Стамбуле молдавский «Зимбру». Джеко забил третий гол своей команды, сделав счёт встречи разгромным на 61-й минуте – помог идеальный пас партнёра по команде в лице Мерта Хакана Яндаша.

Напомним, что Джеко усилил «Фенербахче» в минувшем июне – 37-летний игрок перебрался в турецкий топ-клуб из миланского «Интера» свободным агентом.

На данный момент «Фенербахче» громят своего соперника в квалификации Лиги конференций со счётом 4:0, матч близок к завершению.