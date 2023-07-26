Джеко и Тадич дебютируют за «Фенербахче» в официальном матче

Звёздные новички стамбульского «Фенербахче» Эдин Джеко и Душан Тадич дебютируют за свой новый клуб в официальном матче. Босниец и серб попали в основной состав команды на матч против «Зимбру» в квалификации Лиги конференций УЕФА.

Отметим, что также на поле с первых минут появится хорошо знакомый российскому болельщику Себастиан Шиманьски.

В целом, состав стамбульцев выглядит так: Байиндыр, Кадиоглу, Джику, Азиз, Осайи-Самуэль, Шиманьски, Креспо, Яндаш, Кент, Тадич, Джеко.

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