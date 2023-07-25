Заха рассказал, почему решил перейти в «Галатасарай»

Новичок «Галатасарая» Уилфрид Заха прокомментировал свой выбор.

Ивуариец стал свободным агентом 1 июля, когда завершился его контракт с «Кристал Пэлас». 30-летний игрок получил предложения от многочисленных европейских и саудовских клубов, а также мог остаться в «Кристал Пэлас». Итоговый выбор Заха пал на турецкий «Галатасарай», о чём было объявлено официально в понедельник.

«Я впервые получу возможность сыграть в Лиге чемпионов. Я очень мотивирован, буду делать всё возможное, чтобы помочь клубу выиграть трофеи и добиться успеха.

Перед переходом в «Галатасарай» я общался с Патриком ван Анхольтом и Дидье Дрогба, и они сказали мне, что это отличная возможность», – цитирует Sky Sports Заха.