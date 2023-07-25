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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Лунёв может перейти в турецкий клуб

25 Июля 2023 • 10:46 Комментировать
Коньяспор
...
Истанбулспор
13.08 20:00

Бывший вратарь «Байера» Андрей Лунёв может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации Sport24, интерес к российскому футболисту проявляет «Коньяспор». Отмечается, что турецкий клуб предлагает 31-летнему футболисту контракт на один сезон с зарплатой около 500 тысяч евро.

Напомним, в настоящий момент Лунёв находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне вратарь провёл за «Байер» всего один матч, пропустив в нём два гола. Также футболист имеет опыт выступлений в составе санкт-петербургского «Зенита».

Отметим, что прошедший розыгрыш чемпионата Турции «Коньяспор» завершил на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 51 очко в 36 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Коньяспор Андрей Лунёв трансферы футбола - лето 2023
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