Лунёв может перейти в турецкий клуб

Бывший вратарь «Байера» Андрей Лунёв может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации Sport24, интерес к российскому футболисту проявляет «Коньяспор». Отмечается, что турецкий клуб предлагает 31-летнему футболисту контракт на один сезон с зарплатой около 500 тысяч евро.

Напомним, в настоящий момент Лунёв находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне вратарь провёл за «Байер» всего один матч, пропустив в нём два гола. Также футболист имеет опыт выступлений в составе санкт-петербургского «Зенита».

Отметим, что прошедший розыгрыш чемпионата Турции «Коньяспор» завершил на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 51 очко в 36 матчах.