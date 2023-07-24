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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Один из лидеров сборной Марокко покинул «Бешикташ» официально

24 Июля 2023 • 16:53 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Бешикташ
13.08 20:00

Один из лидеров национальной команды Марокко, центральный защитник Ромен Саисс покинул стамбульский «Бешикташ», чтобы присоединиться к катарскому клубу «Аль-Садд». О сделке сообщает пресс-служба новой команды футболиста, с которой он заключил контракт на два года.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, «Бешикташ» заработал на продаже 32-летнего игрока 2,5 млн евро.

Напомним, что Саисс был одним из лидеров сборной Марокко, которая осенью-зимой прошлого года заняла четвёртое место на чемпионате мира в Катаре.

Ранее в карьере футболиста, помимо «Бешикташа», были такие клубы как «Клермон», «Гавр», «Анже» и «Вулверхэмптон». 
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Бешикташ Аль-Садд Ромен Саисс трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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ФАТИХ КАРАГЮМРЮК БЕШИКТАШ
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