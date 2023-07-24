Один из лидеров национальной команды Марокко, центральный защитник Ромен Саисс покинул стамбульский «Бешикташ», чтобы присоединиться к катарскому клубу «Аль-Садд». О сделке сообщает пресс-служба новой команды футболиста, с которой он заключил контракт на два года.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, «Бешикташ» заработал на продаже 32-летнего игрока 2,5 млн евро.

Напомним, что Саисс был одним из лидеров сборной Марокко, которая осенью-зимой прошлого года заняла четвёртое место на чемпионате мира в Катаре.

Ранее в карьере футболиста, помимо «Бешикташа», были такие клубы как «Клермон», «Гавр», «Анже» и «Вулверхэмптон».