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Стало известно, сколько ПАОК предложил за Оздоева

24 Июля 2023 • 16:26 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Бешикташ
13.08 20:00

Стало известно, какую сумму предложил ПАОК за полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева.

По информации Sport24, ПАОК предлагал за российского футболиста 300 тысяч евро плюс бонусы в размере 150 тысяч евро.

Ранее владелец турецкого клуба Сулейман Хурма сообщил, что отклонил предложение ПАОКа по Оздоеву.

Действующий контракт 30-летнего Оздоева с «Факих Карагюмрюк» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 2,2 миллиона евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за «Фатих Карагюмрюк» 34 матча, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк трансферы футбола - лето 2023
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ФАТИХ КАРАГЮМРЮК БЕШИКТАШ
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