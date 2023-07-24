Стало известно, сколько ПАОК предложил за Оздоева

Стало известно, какую сумму предложил ПАОК за полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева.

По информации Sport24, ПАОК предлагал за российского футболиста 300 тысяч евро плюс бонусы в размере 150 тысяч евро.

Ранее владелец турецкого клуба Сулейман Хурма сообщил, что отклонил предложение ПАОКа по Оздоеву.

Действующий контракт 30-летнего Оздоева с «Факих Карагюмрюк» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 2,2 миллиона евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за «Фатих Карагюмрюк» 34 матча, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.