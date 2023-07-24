«Фатих Карагюмрюк» не отпустил Оздоева в ПАОК

Турецкий «Фатих Карагюмрюк» не отпустил российского полузащитника Магомеда Оздоева в греческий ПАОК. Об этом сообщил владелец клуба Сулейман Хурма.

«В клуб поступило предложение от ПАОКа по трансферу Оздоева, но я его отклонил», - заявил руководитель в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Магомед выступает за «Фатих Карагюмрюк» с лета 2022 года. За турецкую команду полузащитник провел 33 поединка в чемпионате Турции, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее появилась информация об интересе к Оздоеву со стороны «Спартака».