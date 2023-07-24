«Галатасарай» усилился экс-нападающим «Вильярреала»

Конголезский форвард Седрик Бакамбу продолжит карьеру в чемпионате Турции. Новым местом работы африканца стал стамбульский «Галатасарай». Как информирует пресс-служба клуба, стороны заключили трудовое соглашение на два года.

Последним местом работы Бакамбу был «Аль-Наср» из чемпионата ОАЭ. В Европе нападающий известен по выступлениям за «Олимпиакос», «Марсель» и «Вильярреал». Из «Аль-Насра» Седрик ушел на правах свободного агента, поскольку его контракт истек в конце прошлого месяца.

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет пять миллионов евро.