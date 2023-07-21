Экс-игрок ЦСКА Бекао высказался о трансфере в «Фенербахче»

Бывший защитник московского ЦСКА Родриго Бекао высказался о переходе из «Удинезе» в стамбульский «Фенербахче».

«Я счастлив. Нельзя испытывать другие эмоции после перехода в такой большой клуб, как «Фенербахче». Рад стать частью этой команды. Надеюсь, что выиграю много трофеев в составе этого клуба. Болельщики «Фенербахче», я рад оказаться здесь», - передает слова защитника пресс-служба турецкого гранда.

О трансфере Бекао было объявлено 20 июля. Защитник заключил с турецким клубом долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2028 года. Его трансферный ценник – 10 млн евро.