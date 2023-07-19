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Оздоев мог оказаться в «Фенербахче» слухи

19 Июля 2023 • 19:40 Комментировать

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев мог пополнить состав «Фенербахче».

По сообщениям «Спорт-Экспресса», турецкий гранд хотел приобрести российского хавбека в это трансферное окно. Как отмечает источник, стороны не смогли договориться по сумме возможного трансфера.

30-летний футболист играет за «Фатих Карагюмрюк» с прошлого лета. В 34 матчах с учетом всех турниров Оздоев забил пять мячей и стал автором шести голевых передач. Контракт хавбека с турецкий клубом рассчитан до середины следующего года.

Ранее сообщалось, что «Фатих Карагюмрюк» хочет сохранить Оздоева в своем составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк трансферы футбола - лето 2023
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