​«Фенербахче» анонсировал трансфер экс-игрока ЦСКА

В ближайшее время защитник Родриго Бекао должен пополнить состав «Фенербахче». Турецкий гранд анонсировал подписание 27-летнего бразильца на своём официальном сайте.

«Родриго Бекао сегодня вечером приедет в Стамбул для прохождения медицинского обследования и переговоров о трансфере», - говорится в сообщении «Фенербахче».

В России Бекао помнят по выступлениям за ЦСКА в сезоне 2018/2019. Бразилец провёл за московскую команду 36 матчей, в которых результативными действиями не отмечался. В последние годы Бекао играл за «Удинезе».

Портал transfermarkt оценивает Родриго Бекао в 10 миллионов евро.