Турецкий «Истанбул Башакшехир» объявил о переходе в свои ряды нападающего Кшиштофа Пёнтека. 28-летний поляк подписал трудовое соглашение, которое рассчитано на три сезона.

В своё время Пёнтеку пророчили большое будущее. Поляка называли новым Андреем Шевченко, однако в «Милане» заиграть ему не удалось. Не оправдав ожиданий в стане «россонери», Кшиштоф дальше выступал за «Герту», «Фиорентину» и «Салернитану». Теперь польский нападающий попробует проявить себя в Турции.

Добавим, что в прошлом чемпионате Турции «Истанбул Башакшехир» занял пятое место.