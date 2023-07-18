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​«Истанбул Башакшехир» подписал экс-форварда «Милана» официально

18 Июля 2023 • 20:48 Комментировать

Турецкий «Истанбул Башакшехир» объявил о переходе в свои ряды нападающего Кшиштофа Пёнтека. 28-летний поляк подписал трудовое соглашение, которое рассчитано на три сезона.

В своё время Пёнтеку пророчили большое будущее. Поляка называли новым Андреем Шевченко, однако в «Милане» заиграть ему не удалось. Не оправдав ожиданий в стане «россонери», Кшиштоф дальше выступал за «Герту», «Фиорентину» и «Салернитану». Теперь польский нападающий попробует проявить себя в Турции.

Добавим, что в прошлом чемпионате Турции «Истанбул Башакшехир» занял пятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
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