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Вратарь сборной Японии Шмидт откажется от «Анкарагюджю» ради «Брюгге»

18 Июля 2023 • 05:29 Комментировать

Как сообщает Viralspor, вратарь национальной сборной Японии и бельгийского «Сент-Трюйдена» Дэниел Шмидт намерен отказаться от перехода в турецкий «Анкарагюджю», чтобы продолжить развитие своей карьеры в «Брюгге».

Ранее появлялись сообщения о предварительном соглашении между голкипером и турецким клубом, но, вероятнее всего, этот трансфер не состоится.

Хотя в «Брюгге» и находятся в поисках нового вратаря, немногие источники сообщали, что именно Шмидт является тем, на кого они нацелены.

С момента перехода в «Сент-Трюйден» летом 2019 года Шмидт провёл 110 матчей за «канареек».

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Сборная Японии Сент-Трюйден Анкарагюджю трансферы футбола - лето 2023 Дэниел Шмидт
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