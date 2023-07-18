Вратарь сборной Японии Шмидт откажется от «Анкарагюджю» ради «Брюгге»

Как сообщает Viralspor, вратарь национальной сборной Японии и бельгийского «Сент-Трюйдена» Дэниел Шмидт намерен отказаться от перехода в турецкий «Анкарагюджю», чтобы продолжить развитие своей карьеры в «Брюгге».

Ранее появлялись сообщения о предварительном соглашении между голкипером и турецким клубом, но, вероятнее всего, этот трансфер не состоится.

Хотя в «Брюгге» и находятся в поисках нового вратаря, немногие источники сообщали, что именно Шмидт является тем, на кого они нацелены.

С момента перехода в «Сент-Трюйден» летом 2019 года Шмидт провёл 110 матчей за «канареек».