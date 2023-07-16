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Тадич стал игроком «Фенербахче» официально

16 Июля 2023 • 22:58 Комментировать

«Фенербахче» объявил о подписании атакующего полузащитника Душана Тадича.

Как информирует пресс-служба турецкого клуба, контракт 34-летнего серба рассчитан до середины 2025 года. В новой команде игрок будет выступать под десятым номером.

Напомним, что несколькими днями ранее Душан Тадич расторг контракт с амстердамским «Аяксом» по взаимному согласию сторон. За амстердамский коллектив футболист выступал с 2018 года, отыграв в общей сложности 241 матч. В активе полузащитника 105 забитых голов и 112 результативных передач в цветах нидерландского гранда. До перехода в «Аякс» Тадич играл за «Саутгемптон», «Твенте», «Гронинген» и «Войводину».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фенербахче Душан Тадич трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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