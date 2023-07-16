«Фенербахче» намерен завершить подписание Заха в скором времени

Бывший футболист «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может перебраться в «Фенербахче».

30-летний вингер находится в статусе свободного агента с момента истечения контракта с «Кристал Пэлас». Как сообщает журналист Экрем Конур, Заха уже в скором времени может пополнить ряды «Фенербахче». Турецкий клуб готовится предпринять заключительные шаги для подписания ивуарийца. Ожидается, что игрок примет итоговое решение в кратчайшие сроки.

В приглашении Уилфрида Заха ранее были также были заинтересованы «Лацио» и представители чемпионата Саудовской Аравии. Цвета «Кристал Пэлас» игрок защищал с 2015 года.