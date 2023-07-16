Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» намерен завершить подписание Заха в скором времени

16 Июля 2023 • 20:32 Комментировать

Бывший футболист «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может перебраться в «Фенербахче».

30-летний вингер находится в статусе свободного агента с момента истечения контракта с «Кристал Пэлас». Как сообщает журналист Экрем Конур, Заха уже в скором времени может пополнить ряды «Фенербахче». Турецкий клуб готовится предпринять заключительные шаги для подписания ивуарийца. Ожидается, что игрок примет итоговое решение в кратчайшие сроки.

В приглашении Уилфрида Заха ранее были также были заинтересованы «Лацио» и представители чемпионата Саудовской Аравии. Цвета «Кристал Пэлас» игрок защищал с 2015 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Кристал Пэлас Уилфрид Заха трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
20:32 · Турция
«Фенербахче» намерен завершить подписание Заха в скором времени
07:58 · Турция
Тадич продолжит карьеру в «Фенербахче»
07:31 · Турция
Ливакович перешёл в турецкий клуб 1
15 Июля
15:11 · Турция
Джеко станет капитаном «Фенербахче» официально
14:42 · Турция
​«Фенербахче» договорился с Ливаковичем
05:13 · Турция
​«Бог тебя накажет» - у Ванды Нары обнаружились серьёзные проблемы со здоровьем
14 Июля
22:48 · Турция
Вратарь сборной Хорватии Ливакович близок к переходу в «Фенербахче»
16:37 · Франция. Лига 1
​«Фенербахче» выбирает между Кейлором Навасом и ещё одним вратарём
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» обратился к «Манчестер Юнайтед» за полузащитником
11:54 · Нидерланды. Эредивизие
Тадич интересен клубу из чемпионата Турции
11:50 · Турция
«Аль-Хиляль» не ведёт переговоров по трансферу Дзаньоло
10:46 · Турция
Нани перешёл в бывший клуб Дзюбы официально
07:47 · Италия. Серия А
«Фенербахче» покупает экс-игрока ЦСКА за 10 млн евро
07:31 · Англия. Премьер-лига
Названы претенденты на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда
01:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отклонил трансферное предложение по Фреду
Все новости
Рекомендуем