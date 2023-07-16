Тадич продолжит карьеру в «Фенербахче»

Бывший нападающий амстердамского «Аякса» Душан Тадич прибыл в Стамбул для подписания трудового соглашения с «Фенербахче», об этом сообщается на официальном сайте турецкого топ-клуба.

Напомним, что накануне было объявлено об уходе 34-летнего форварда из «Аякса», цвета которого он защищал с 2018 года. За нидерландский гранд Душан провел 241 поединок во всех турнирах, отметившись 105 забитыми мячами.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил о переходе в «Фенербахче» голкипера Доминика Ливаковича.

По итогам прошлого сезона стамбульский клуб финишировал на втором месте в Суперлиге.