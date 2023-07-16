Ливакович перешёл в турецкий клуб

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о переходе хорватского голкипера Доминика Ливаковича в стамбульский «Фенербахче». Предыдущим его клубом было загребское «Динамо».

«Ливакович – в «Фенербахче». Сумма трансфера – девять миллионов евро. Вскоре о сделке будет объявлено официально», - написал журналист в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что Ливакович всю свою игровую карьеру провел в «Динамо». В общей сложности голкипер сыграл за загребский коллектив 283 поединка. Вместе с «Динамо» вратарь стал пятикратным чемпионом Хорватии и дважды выигрывал Кубок страны.