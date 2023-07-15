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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Джеко станет капитаном «Фенербахче» официально

15 Июля 2023 • 15:11 Комментировать

Летний новичок стамбульского «Фенербахче», опытный 37-летний боснийский форвард Эдин Джеко будет капитаном своего клуба в сезоне-2023/24. Об этом сообщил главный тренер «жёлтых канареек» Исмаил Картал.

«Джеко – это всемирно известный игрок, профессионал, пример для других футболистов. По нашему с президентом клуба решению он будет капитаном до конца сезона», - цитирует Картала «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне турецкой Суперлиги «Фенербахче» отстал на восемь очков от «Галатасаря» в чемпионской гонке. Однако стал обладателем Кубка Турции, завоевав трофей впервые за девять лет. Руководил командой известный португальский тренер Жорже Жезуш.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Эдин Джеко Исмаил Картал
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