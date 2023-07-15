Летний новичок стамбульского «Фенербахче», опытный 37-летний боснийский форвард Эдин Джеко будет капитаном своего клуба в сезоне-2023/24. Об этом сообщил главный тренер «жёлтых канареек» Исмаил Картал.

«Джеко – это всемирно известный игрок, профессионал, пример для других футболистов. По нашему с президентом клуба решению он будет капитаном до конца сезона», - цитирует Картала «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне турецкой Суперлиги «Фенербахче» отстал на восемь очков от «Галатасаря» в чемпионской гонке. Однако стал обладателем Кубка Турции, завоевав трофей впервые за девять лет. Руководил командой известный португальский тренер Жорже Жезуш.