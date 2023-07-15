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​«Фенербахче» договорился с Ливаковичем

15 Июля 2023 • 14:42 Комментировать

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович, который обратил на себя внимание на чемпионате мира – 2022, близок к трансферу из загребского «Динамо» в «Фенербахче». Турецкий гранд уже договорился с 28-летним футболистом об условиях контракта, пишет в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В то же время журналист Ягыз Сабункуоглу отмечает, что «Фенербахче» близок к договорённости с хорватским «Динамо» о сумме трансфера.

Доминика Ливаковича портал transfermarkt оценивает в 12 миллионов евро. Действующий контракт голкипера с загребским «Динамо» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Динамо Загреб Доминик Ливакович трансферы футбола - лето 2023
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