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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​«Бог тебя накажет» - у Ванды Нары обнаружились серьёзные проблемы со здоровьем

15 Июля 2023 • 05:13 Комментировать

Известная аргентинская штучка Ванда Нара, супруга Мауро Икарди, с которым она то сходится, то расходится, попала в больницу с сильными болями в спине и не очень хорошими анализами.

Как сообщает аргентинский журналист Хорхе Ланата, речь на самом деле о весьма нерадужной ситуации - он считает, что Ванда заболела лейкемией, то есть раком крови. Впрочем, это неофициальная информация, которую пока что не подтвердили ни врачи, ни близкие эпатажной женщины, уточняет fcinter1908.it.

Напомним, что Икарди выступает за турецкий «Галатасарай» с прошлого года, ранее он играл за «ПСЖ». 

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Евро-Футбол.Ру,
Мауро Икарди Ванда Нара
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