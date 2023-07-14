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Вратарь сборной Хорватии Ливакович близок к переходу в «Фенербахче»

14 Июля 2023 • 22:48 Комментировать

Голкипер загребского «Динамо» Доминик Ливакович находится в шаге от смены клуба.

«Фенербахче» предложил хорвату контракт, рассчитанный до середины 2027 года. Трансфер обойдётся турецкому клубу примерно в 8 млн евро, докладывает инсайдер Николо Скира. Интерес к Ливаковичу также проявлял испанский «Вильярреал».

Контракт Доминика Ливаковича с загребским «Динамо» истекает в июне следующего года. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость вратаря сборной Хорватии составляет 12 млн евро.

В общей сложности Ливакович отыграл за «Динамо» 283 поединка, пропустив 227 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Динамо Загреб Доминик Ливакович трансферы футбола - лето 2023
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