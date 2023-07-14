«Аль-Хиляль» не ведёт переговоров по трансферу Дзаньоло

«Аль-Хиляль» в данный момент не ведёт переговоры с «Галатасараем» по трансферу нападающего Николо Дзаньоло. По информации от журналиста Николо Скиры, несмотря на недавние слухи, трансфер сейчас смотрится очень маловероятным.

Источник сообщает, что Дзаньоло сейчас полностью сфокусирован на выступлениях за «Галатасарай», который вскоре должен начать квалификационную кампанию к групповому этапу Лиги чемпионов. Напомним, в контракте у Дзаньоло прописаны отступные для зарубежных клубов, которые составляют 35 миллионов евро.

Дзаньоло покинул итальянскую Серию А в январе, когда перебрался из «Ромы» в «Галатасарай».