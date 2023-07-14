Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Аль-Хиляль» не ведёт переговоров по трансферу Дзаньоло

14 Июля 2023 • 11:50 Комментировать

«Аль-Хиляль» в данный момент не ведёт переговоры с «Галатасараем» по трансферу нападающего Николо Дзаньоло. По информации от журналиста Николо Скиры, несмотря на недавние слухи, трансфер сейчас смотрится очень маловероятным.

Источник сообщает, что Дзаньоло сейчас полностью сфокусирован на выступлениях за «Галатасарай», который вскоре должен начать квалификационную кампанию к групповому этапу Лиги чемпионов. Напомним, в контракте у Дзаньоло прописаны отступные для зарубежных клубов, которые составляют 35 миллионов евро.

Дзаньоло покинул итальянскую Серию А в январе, когда перебрался из «Ромы» в «Галатасарай».

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Аль-Хиляль Николо Дзаньоло трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
11:54 · Нидерланды. Эредивизие
Тадич интересен клубу из чемпионата Турции
11:50 · Турция
«Аль-Хиляль» не ведёт переговоров по трансферу Дзаньоло
10:46 · Турция
Нани перешёл в бывший клуб Дзюбы официально
07:47 · Италия. Серия А
«Фенербахче» покупает экс-игрока ЦСКА за 10 млн евро
07:31 · Англия. Премьер-лига
Названы претенденты на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда
01:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отклонил трансферное предложение по Фреду
13 Июля
23:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отказался продавать своего защитника в «Бешикташ»
21:38 · Турция
​«Галатасарай» арендовал экс-игрока «Манчестер Сити»
19:37 · Италия. Серия А
Бывший футболист ЦСКА Бекао может перебраться в «Фенербахче» слухи
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» отказался отпускать Сулейманова в «Газиантеп»
15:40 · Турция
Экс-игрок «Лестера» Амарти перешёл в «Бешикташ»
13:48 · Турция
​Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Нани продолжит карьеру в Турции
12:30 · Россия. Премьер-лига
​«Галатасараю» интересен игрок «Динамо»
12:27 · Россия. Премьер-лига
«Фенербахче» отказался от Захаряна - названа причина
12:12 · Франция. Лига 1
Икарди вскоре будет официально представлен игроком «Галатасарая»
Все новости
Рекомендуем