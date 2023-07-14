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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Нани перешёл в бывший клуб Дзюбы официально

14 Июля 2023 • 10:46 Комментировать

Известный португальский вингер Луиш Нани трудоустроился в чемпионате Турции. Новым местом работы 36-летнего футболиста стал «Адана Демирспор».

Как сообщается на официальном сайте клуба, с опытным футболистом подписано однолетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

В прошлом сезоне Нани выступал в чемпионате Австралии за «Мельбурн Виктори». Португалец принял участие в десяти поединках и отметился двумя забитыми мячами.

В Европе вингер известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», лиссабонский «Спортинг», римский «Лацио» и другие клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Луиш Нани Адана Демирспор трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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