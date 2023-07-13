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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​«Галатасарай» арендовал экс-игрока «Манчестер Сити»

13 Июля 2023 • 21:38 Комментировать

«Галатасарай» посредством своего официального сайта объявил о переходе в свои ряды защитника Анхелиньо. Турецкий гранд арендовал 26-летнего футболиста с правом дальнейшего выкупа у «РБ Лейпцига».

Анхелиньо по ходу карьеры поиграл за ряд клубов, в частности за «Манчестер Сити», через академию которого он прошёл.

В прошлом чемпионате Турции «Галатасарай» занял первое место. «Львы» получили билет во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Там стамбульская команда сыграет с победителем дуэли литовского «Жальгириса» и «Струги» из Северной Македонии.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай РБ Лейпциг Анхелиньо трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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