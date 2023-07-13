Экс-игрок «Лестера» Амарти перешёл в «Бешикташ»

Бывший защитник «Лестера» Даниэль Амарти пополнил состав турецкого «Бешикташа». О сделке журналистам сообщил технический директор стамбульской команды Шенол Гюнеш.

Трудовой договор между сторонами рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на один год. По данным СМИ, 28-летний футболист будет получать по контракту с «Бешикташем» около 1,4 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что услуги Амарти были предложены московскому «Спартаку», однако агент футболиста оперативно опроверг данную информацию.

Предыдущим клубом защитника был «Лестер», который он покинул свободным агентом в начале июля. За английский клуб игрок выступал с 2016 года.

«Спартак» может подписать бывшего защитника «Лестера» Амарти

Амарти не будет в «Спартаке» — агент