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Экс-игрок «Лестера» Амарти перешёл в «Бешикташ»

13 Июля 2023 • 15:40 Комментировать

Бывший защитник «Лестера» Даниэль Амарти пополнил состав турецкого «Бешикташа». О сделке журналистам сообщил технический директор стамбульской команды Шенол Гюнеш.

Трудовой договор между сторонами рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на один год. По данным СМИ, 28-летний футболист будет получать по контракту с «Бешикташем» около 1,4 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что услуги Амарти были предложены московскому «Спартаку», однако агент футболиста оперативно опроверг данную информацию.

Предыдущим клубом защитника был «Лестер», который он покинул свободным агентом в начале июля. За английский клуб игрок выступал с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Шенол Гюнеш Даниэль Амарти трансферы футбола - лето 2023
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