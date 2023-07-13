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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Нани продолжит карьеру в Турции

13 Июля 2023 • 13:48 Комментировать

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани продолжит карьеру в Турции. Как сообщает на своих страницах портал Goal, 36-летний португалец переходит в «Адана Демирспор». В ближайшее время Нани должен пройти медицинское обследование и, если проблем выявлено не будет, подписать контракт.

«Адана Демирспор» подпишет Нани как свободного агента. Португалец не имеет клубной прописки после ухода из австралийского «Мельбурн Виктори».

Отметим, что недавно главным тренером «Адана Демирспор» стал Патрик Клюйверт. Прошлый чемпионат команда завершила на четвёртом месте.

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Луиш Нани Адана Демирспор трансферы футбола - лето 2023
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