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​Агент Оздоева высказался о возможном трансфере в ПАОК

10 Июля 2023 • 18:29 Комментировать

Агент Анзор Гаргаев, который работает с хавбеком Магомедом Оздоевым, дал комментарий по поводу возможного перехода игрока в греческий ПАОК.

«Клубы продолжают переговоры по Магомеду. Они формулируют его личные и трансферные условия. Когда это состыкуется, и клубы придут к общему знаменателю, тогда это может перейти в финальную фазу», - высказался Гаргаев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Магомеду Оздоеву 30 лет. Уже почти год он выступает за «Фатих Карагюмрюк». За турецкий клуб Оздоев провёл 34 матча, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Магомеда Оздоева в 2,2 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк трансферы футбола - лето 2023
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