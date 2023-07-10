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Халк может продолжить карьеру в Европе

10 Июля 2023 • 10:49 Комментировать

36-летний бразильский нападающий Халк, который выступает на родине за «Атлетико Минейро», может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Ягиз Сабунчуглу.

Как стало известно журналисту, в подписании южноамериканца заинтересован «Самсунспор». Представители клуба вышли на связь с бразильской стороной, дабы обсудить детали потенциальной сделки.

Контракт Халка с «Атлетико Минейро» рассчитан до конца 2024 года. Transfrmarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

Добавим, что форвард выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.

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Халк Самсунспор трансферы футбола - лето 2023
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