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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Галатасарай» заинтересовался звездой «ПСЖ»

09 Июля 2023 • 17:44 Комментировать

Звезда французского «ПСЖ» может перебраться в «Галатасарай», руководство парижского клуба уже объявило ранее о том, что не рассчитывает на Леандро Паредеса. Зато его очень хотят видеть в «Галатасарае», который в прошлом году успешно приютил другого бывшего игрока «ПСЖ», соотечественника Паредеса - Мауро Икарди.

О контактах между руководством стамбульского клуба и окружением футболиста сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, что в минувшем сезоне «Галатасарай» вернул себе чемпионский титул после четырех лет воздержания в турецкой Суперлиге.  

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Леандро Паредес трансферы футбола - лето 2023
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