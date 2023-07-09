«Галатасарай» заинтересовался звездой «ПСЖ»

Звезда французского «ПСЖ» может перебраться в «Галатасарай», руководство парижского клуба уже объявило ранее о том, что не рассчитывает на Леандро Паредеса. Зато его очень хотят видеть в «Галатасарае», который в прошлом году успешно приютил другого бывшего игрока «ПСЖ», соотечественника Паредеса - Мауро Икарди.

О контактах между руководством стамбульского клуба и окружением футболиста сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, что в минувшем сезоне «Галатасарай» вернул себе чемпионский титул после четырех лет воздержания в турецкой Суперлиге.