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​Оздоев не хочет менять клуб – представитель игрока

07 Июля 2023 • 17:59 Комментировать

Анзор Гаргаев, который представляет хавбека Магомеда Оздоева, высказался по поводу планов футболиста. По словам Гаргаева, сейчас 30-летний игрок не думает об уходе из клуба «Фатих Карагюмрюк».

«У Магомеда нет большого желания перейти в другой клуб, учитывая контракт. Он положительно влияет на весь коллектив. Оздоев показал своё профессиональное отношение к работе, за это его уважают, любят, ценят, и расставаться с ним не хотят», - сказал Гаргаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

За «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев играет с конца июля прошлого года. С тех пор полузащитник провёл за клуб 34 матча. В них Оздоев записал на свой счёт пять голов и шесть результативных передач на партнёров.

Ранее Магомед Оздоев выступал в России за «Ахмат», «Локомотив», «Рубин» и «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк
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