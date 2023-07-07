​Оздоев не хочет менять клуб – представитель игрока

Анзор Гаргаев, который представляет хавбека Магомеда Оздоева, высказался по поводу планов футболиста. По словам Гаргаева, сейчас 30-летний игрок не думает об уходе из клуба «Фатих Карагюмрюк».

«У Магомеда нет большого желания перейти в другой клуб, учитывая контракт. Он положительно влияет на весь коллектив. Оздоев показал своё профессиональное отношение к работе, за это его уважают, любят, ценят, и расставаться с ним не хотят», - сказал Гаргаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

За «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев играет с конца июля прошлого года. С тех пор полузащитник провёл за клуб 34 матча. В них Оздоев записал на свой счёт пять голов и шесть результативных передач на партнёров.

Ранее Магомед Оздоев выступал в России за «Ахмат», «Локомотив», «Рубин» и «Зенит».