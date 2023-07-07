Далер Кузяев и «Бешикташ» не смогли договориться об условиях личного контракта. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, который знаком с ситуацией.

На текущий момент «Бешикташ» не планирует делать 30-летнему Кузяеву новое предложение по контракту.

При этом источник сообщает, что на Кузяева вышла команда из чемпионата Франции, и это осложнило переговоры с «Бешикташем».

Напомним, что по завершению сезона 2022/2023 у Кузяева истёк срок трудового соглашения с «Зенитом». Футболист ранее не раз говорил о желании поиграть за рубежом.