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«Бешикташ» и Кузяев прекратили переговоры эксклюзив

07 Июля 2023 • 17:33 Комментировать

Далер Кузяев и «Бешикташ» не смогли договориться об условиях личного контракта. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, который знаком с ситуацией.

На текущий момент «Бешикташ» не планирует делать 30-летнему Кузяеву новое предложение по контракту.

При этом источник сообщает, что на Кузяева вышла команда из чемпионата Франции, и это осложнило переговоры с «Бешикташем».

Напомним, что по завершению сезона 2022/2023 у Кузяева истёк срок трудового соглашения с «Зенитом». Футболист ранее не раз говорил о желании поиграть за рубежом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Далер Кузяев трансферы футбола - лето 2023
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