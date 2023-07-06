Бывший форвард московского ЦСКА и екатеринбургского «Урала» Карлос Страндберг продолжит карьеру в турецком чемпионате. Новым местом работы 27-летнего шведского футболиста стал «Хатайспор». Трудовое соглашение игрока рассчитано до 2027 года, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Последним местом работы Страндберга была катарская «Аль-Сайлия». За эту команду нападающий провел 40 поединков, в которых отметился 18 забитыми мячами.

В составе ЦСКА Карлос выступал с 2015 по 2017 год. Он сыграл 28 матчей и забил пять голов. За «Урал» скандинав играл в аренде, приняв участие всего в трех встречах.