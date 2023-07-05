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В «Фенербахче» объяснили, зачем подписали 37-летнего Джеко

05 Июля 2023 • 20:13 Комментировать

В стамбульском «Фенербахче» рассказали, почему решили подписать опытного боснийского нападающего Эдина Джеко.

«Его приход укрепит наши позиции в трансферах других легионеров. А ещё иногда Джеко может играть в схеме в одним нападающим, а иногда – в паре», - цитирует Goal главного тренера «Фенербахче» Исмаила Картала, который отметил универсальность форварда.

Напомним, что 37-летний Джеко пополнил «Фенербахче» текущим летом, перейдя из миланского «Интера». Ранее босниец выступал за «Вольфсбург», «Манчестер Сити» и «Рому».

«Фенербахче» по итогам минувшего сезона не стал чемпионом Турции, уступив восемь очков «Галатасараю».

Официально: Джеко стал игроком «Фенербахче»

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Эдин Джеко Исмаил Картал
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