В «Фенербахче» подтвердили, что Гюлера не будет в команде на следующий сезон

Президент стамбульского «Фенербахче» Али Коч подтвердил, что в следующем сезоне в его команде не будет молодой турецкой звезды – Арды Гюлера.

«Все заявления появятся после того, как станет известно, на каких условиях он покинет клуб, но Арды Гюлера точно не будет в команде на следующий сезон», - цитирует Коча Goal.

Напомним, согласно последним новостям талантливый турецкий футболист почти стал игроком мадридского «Реала». Однако в следующем сезоне он вряд ли будет играть в составе «сливочных», так как будет отправлен в аренду для того, чтобы набираться опыта. Потенциальная сделка между турецким и испанским грандами оценивается в 20 млн евро.