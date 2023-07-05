В «Фатих Карагюмрюк» высказались о будущем Оздоева

Сулейман Хурма, который является владельцем турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», высказался относительно будущего в команде российского полузащитника Магомеда Оздоева.

«Наш брат Магомед может оставаться с нами столько, сколько захочет», - приводит слова руководителя «Матч ТВ».

Ранее в прессе сообщалось, что у Оздоева есть вариант продолжения карьеры в греческом чемпионате. Интерес к 30-летнему футболисту проявляет ПАОК.

Срок контракта Магомеда с «Фатих Карагюмрюк» рассчитан до середины следующего года. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл в чемпионате Турции 33 матча, забил пять голов и сделал три результативные передачи.