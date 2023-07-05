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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

В «Фатих Карагюмрюк» высказались о будущем Оздоева

05 Июля 2023 • 08:00 Комментировать

Сулейман Хурма, который является владельцем турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», высказался относительно будущего в команде российского полузащитника Магомеда Оздоева.

«Наш брат Магомед может оставаться с нами столько, сколько захочет», - приводит слова руководителя «Матч ТВ».

Ранее в прессе сообщалось, что у Оздоева есть вариант продолжения карьеры в греческом чемпионате. Интерес к 30-летнему футболисту проявляет ПАОК.

Срок контракта Магомеда с «Фатих Карагюмрюк» рассчитан до середины следующего года. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл в чемпионате Турции 33 матча, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
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