Агент Оздоева сообщил, что футболист вернулся в «Фатих Карагюмрюк»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, сообщил о том, что 30-летний футболист вернулся в расположение команды.

«Он приехал на базу клуба и скоро приступит к тренировкам. Команда вышла из отпуска 1 июля. Но Оздоев получил несколько дней дополнительного отдыха, потому что провёл практически все матчи в прошлом сезоне», — цитирует Гаргаева «Спорт-Экспресс».

Ранее Гаргаев сообщал об интересе к его клиенту со стороны двух больших турецких клубов и греческого ПАОКа. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 2,2 миллиона евро.

В минувшем сезоне Оздоев провёл за «Фатих Карагюмрюк» 34 матча, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.