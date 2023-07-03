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Агент Оздоева рассказал, что хавбеком интересуются два турецких топ-клуба

03 Июля 2023 • 23:28 Комментировать

Агент российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал, что в стамбульском клубе думают по поводу возможного ухода российского игрока.

«Руководство клуба не планирует отпускать Магомеда, однако они и не скрывают, что по нему есть предложения. Два больших турецких клуба выходили на «Фатих», плюс ПАОК. У него ещё год по контракту, многое зависит от клуба», - рассказал Гаргаев «РИА Новости Спорт».

Напомним, что в минувшем сезоне Оздоев стал одним из важных игроков центра поля своего клуба. В Стамбул он переехал летом 2022 года, став свободным агентом после ухода из питерского «Зенита».

Агент: «ПАОК действительно обращался по Оздоеву»

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк трансферы футбола - лето 2023
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