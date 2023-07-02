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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Кудряшов ответил на вопрос о завершении карьеры

02 Июля 2023 • 17:00 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной России Фёдор Кудряшов, покинувший турецкий «Антальяспор», высказался касательно своего дальнейшего будущего.

«Надеюсь, что в ближайшее время будет определенность. Завершение карьеры? Пока вам еще придется меня потерпеть», - приводятся слова 36-летнего игрока на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что Кудряшов покинул «Антальяспор» в связи с истечением срока трудового соглашения.

В минувшем розыгрыше турецкой Суперлиги российский защитник провел 13 матчей, в которых получил четыре желтые карточки. За сборную России Фёдор сыграл 48 поединков и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Кудряшов
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