Кудряшов ответил на вопрос о завершении карьеры

Экс-футболист национальной сборной России Фёдор Кудряшов, покинувший турецкий «Антальяспор», высказался касательно своего дальнейшего будущего.

«Надеюсь, что в ближайшее время будет определенность. Завершение карьеры? Пока вам еще придется меня потерпеть», - приводятся слова 36-летнего игрока на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что Кудряшов покинул «Антальяспор» в связи с истечением срока трудового соглашения.

В минувшем розыгрыше турецкой Суперлиги российский защитник провел 13 матчей, в которых получил четыре желтые карточки. За сборную России Фёдор сыграл 48 поединков и забил один гол.