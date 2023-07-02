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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Отец Кудряшова объяснил уход защитника из «Антальяспора»

02 Июля 2023 • 15:20 Комментировать

Защитник Фёдор Кудряшов сегодня, 2 июля, покинул турецкий клуб «Антальяспор». Об уходе игрока высказался его отец Василий Кудряшов.

В интервью «Матч ТВ» Василий заявил, что повреждение и операция наложили отпечаток на такое развитие событий. По его словам, главный тренер команды перестал делать ставку на россиянина.

«Все смотрят на паспорт футболиста, поэтому расставание было неизбежным», - передает слова Кудряшова-старшего источник.

В прошедшем сезоне чемпионата Турции 36-летний защитник провел 13 поединков. Фёдор не отметился голевыми действиями. Он выступал за «Антальяспор» с 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Кудряшов Антальяспор Василий Кудряшов
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