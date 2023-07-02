Кудряшов покинул «Антальяспор»

36-летний российский защитник Фёдор Кудряшов покинул турецкий «Антальяспор». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Контракт Фёдора Кудряшова истек по завершении сезона-2022/2023. Хотим поблагодарить его за все усилия и желаем успехов в дальнейшей карьере», - говорится в публикации клуба.

Напомним, что Кудряшов защищал цвета «Антальяспора» с 2020 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 13 поединках турецкой Суперлиги, не отметившись голевыми действиями.

Минувший сезон «Антальяспор» завершил на 13-м месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал «Галатасарай».