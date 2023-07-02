«Галатасарай» объявил об уходе Маты

«Галатасарай» объявил об уходе испанского полузащитника Хуана Маты в связи с истечением срока действия контракта.

Напомним, Мата перешёл в турецкий клуб осенью прошлого года из «Манчестер Юнайтед». За «Галатасарай» 35-летний испанец успел провести 18 матчей, забить три гола и отдать две результативные передачи. Отметим, что команда из Стамбула стала победительницей минувшего розыгрыша чемпионата Турции.

Ранее Мата выступал за «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Валенсию». В составе лондонского клуба полузащитник успел выиграть Лигу чемпионов, а вместе с национальной сборной Испании ему покорились чемпионаты мира и Европы.