Нидерландский специалист Патрик Клюйверт получил работу в турецком чемпионате. 47-летний наставник занял пост главного тренера «Аданы Демирспора», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

У руля турецкой команды Клюйверт сменил итальянского специалиста Винченцо Монтеллу, под руководством которого команда финишировала на четвертом месте в минувшем розыгрыше Суперлиги.

Ранее Патрик поработал главным тренером в «Твенте II», «Аяксе U19» и сборной Кюрасао. Кроме того, он трудился в качестве ассистента в национальных командах Нидерландов и Камеруна.