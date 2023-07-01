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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Клюйверт возглавил бывшую команду Дзюбы официально

01 Июля 2023 • 11:57 Комментировать

Нидерландский специалист Патрик Клюйверт получил работу в турецком чемпионате. 47-летний наставник занял пост главного тренера «Аданы Демирспора», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

У руля турецкой команды Клюйверт сменил итальянского специалиста Винченцо Монтеллу, под руководством которого команда финишировала на четвертом месте в минувшем розыгрыше Суперлиги.

Ранее Патрик поработал главным тренером в «Твенте II», «Аяксе U19» и сборной Кюрасао. Кроме того, он трудился в качестве ассистента в национальных командах Нидерландов и Камеруна.

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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Клюйверт Адана Демирспор
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