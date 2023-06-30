Бывший игрок «Локомотива» Франсуа Камано может продолжить карьеру в Турции.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Франсуа Камано интересен трем клубам из Турции. Агент футболиста ведет активные переговоры. При этом приоритет Камано перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Сегодня, 30 июня, 27-летний игрок покинул «Локомотив» на правах свободного агента. Он выступал за «железнодорожников» с 2020 года. В минувшей кампании Камано провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и стал автором четырех результативных передач. Трансферная стоимость вингера оценивается в 4 млн евро.