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Фабио Каннаваро может возглавить «Фатих Карагюмрюк» слухи

29 Июня 2023 • 18:06 Комментировать

Итальянский специалист Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером «Фатих Карагюмрюк», об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

По данным источника, 49-летний наставник входит в шорт-лист турецкого клуба.

Ранее Каннаваро возглавлял «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, китайский клуб «Эверганд», а последним его место был итальянский «Беневенто», с которым он прекратил сотрудничество в начале февраля этого года.

Напомним, что ранее «Фатих Карагюмрюк» возглавлял Андреа Пирло, который покинул команду по окончании сезона и стал главным тренером «Сампдории», которая отправилась в Серию В. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Каннаваро Фатих Карагюмрюк
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