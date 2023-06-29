Итальянский специалист Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером «Фатих Карагюмрюк», об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

По данным источника, 49-летний наставник входит в шорт-лист турецкого клуба.

Ранее Каннаваро возглавлял «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, китайский клуб «Эверганд», а последним его место был итальянский «Беневенто», с которым он прекратил сотрудничество в начале февраля этого года.

Напомним, что ранее «Фатих Карагюмрюк» возглавлял Андреа Пирло, который покинул команду по окончании сезона и стал главным тренером «Сампдории», которая отправилась в Серию В.