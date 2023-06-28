Турецкий «Фенербахче» определился с новым главным тренером.

По информации от пресс-службы одного из лучших клубов местной Суперлиги, на пост наставника вновь приглашён 62-летний турецкий специалист Исмаил Картал. Отметим, что бывший правый защитник «Фенербахче» возглавил клуб уже в третий раз. Ранее специалист руководил «жёлтыми канарейками» в сезоне 2014/2015, а также во второй половине сезона 2021/2022.

В прошедшем сезоне чемпионата Турции «Фенербахче» занял второе место, уступив «Галатасараю» восемь очков. Предыдущим наставником клуба был известный португалец Жорже Жезуш.