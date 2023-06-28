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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Исмаил Картал в третий раз возглавил «Фенербахче» официально

28 Июня 2023 • 20:01 Комментировать
Фенербахче
3:0
Газиантеп
отменен

Турецкий «Фенербахче» определился с новым главным тренером.

По информации от пресс-службы одного из лучших клубов местной Суперлиги, на пост наставника вновь приглашён 62-летний турецкий специалист Исмаил Картал. Отметим, что бывший правый защитник «Фенербахче» возглавил клуб уже в третий раз. Ранее специалист руководил «жёлтыми канарейками» в сезоне 2014/2015, а также во второй половине сезона 2021/2022.

В прошедшем сезоне чемпионата Турции «Фенербахче» занял второе место, уступив «Галатасараю» восемь очков. Предыдущим наставником клуба был известный португалец Жорже Жезуш.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Исмаил Картал
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