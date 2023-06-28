Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался насчёт информации об интересе греческого ПАОКа к 30-летнему полузащитнику турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеду Оздоеву. Также Стипиди сравнил его с Артёмом Дзюбой, в прошлом году недолго выступавшим за команду из Турции «Адана Демирспор».

- Сейчас смакуют тему, что Оздоев переходит в ПАОК. Для меня нетрудно позвонить Саввиди и выяснить у него, так ли это на самом деле. Но я не буду это делать, не хочу просто, хотя есть возможность. Мне нет особой разницы, это дело самого Оздоева и ПАОКа. Но сама постановка вопроса и вот эта чушь, которую несут о том, сколько денег за него предлагают…

Помните, в прошлом году я вам сказал, что у Оздоева больше шансов задержаться в Турции, чем у Дзюбы? Потому что менталитет Оздоева гораздо ближе к турецкому, к мусульманскому, чем у этого товарища Дзюбы. Так и получилось. Дзюба пробыл там два месяца и ушёл, а Оздоев до сих пор в Турции играет.