Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев может перебраться в греческий ПАОК.

Как сообщает Sports Digitale, ПАОК уже сделал официальное предложение турецкому клубу. По данным источника, сумма трансфера может составить 600 тысяч евро. Заработная плата Оздоева в новой команде будет примерно 1,2 млн евро в год. Отмечается, что сам хавбек настроен покинуть «Фатих Карагюмрюк».

В сезоне-2022/23 российский футболист сыграл в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб хочет сохранить 30-летнего Оздоева в своем составе.