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ПАОК ведёт переговоры с «Фатих Карагюмрюк» по Оздоеву — известна сумма потенциального трансфера слухи

27 Июня 2023 • 17:12 Комментировать

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев может перебраться в греческий ПАОК.

Как сообщает Sports Digitale, ПАОК уже сделал официальное предложение турецкому клубу. По данным источника, сумма трансфера может составить 600 тысяч евро. Заработная плата Оздоева в новой команде будет примерно 1,2 млн евро в год. Отмечается, что сам хавбек настроен покинуть «Фатих Карагюмрюк».

В сезоне-2022/23 российский футболист сыграл в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб хочет сохранить 30-летнего Оздоева в своем составе.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк трансферы футбола - лето 2023
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