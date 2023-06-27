В «Фенербахче» ответили, приедет ли клуб на турнир в Россию

Салахаттин Баки, который входит в совет директоров стамбульского «Фенербахче», отреагировал на информацию о том, что некоторые футболисты команды отказываются ехать на товарищеский турнир в Россию.

«Мы приедем в Россию. У клуба нет причин действовать иначе», - рассказал руководитель в беседе с корреспондентом издания «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что нападающий Эдин Джеко и другие легионеры «Фенербахче» отказываются от поездки в Россию.

В июле в Санкт-Петербурге состоится турнир «Кубок PARI Премьер». Его участниками станут «Фенербахче», «Нефтчи», «Црвена Звезда» и «Зенит».