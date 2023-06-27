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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

В «Фенербахче» ответили, приедет ли клуб на турнир в Россию

27 Июня 2023 • 12:16 Комментировать

Салахаттин Баки, который входит в совет директоров стамбульского «Фенербахче», отреагировал на информацию о том, что некоторые футболисты команды отказываются ехать на товарищеский турнир в Россию.

«Мы приедем в Россию. У клуба нет причин действовать иначе», - рассказал руководитель в беседе с корреспондентом издания «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что нападающий Эдин Джеко и другие легионеры «Фенербахче» отказываются от поездки в Россию.

В июле в Санкт-Петербурге состоится турнир «Кубок PARI Премьер». Его участниками станут «Фенербахче», «Нефтчи», «Црвена Звезда» и «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче
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