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Агент: «ПАОК действительно обращался по Оздоеву»

25 Июня 2023 • 20:10 Комментировать

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался о возможном переходе игрока в ПАОК. Ранее сообщалось, что греческий клуб следит за 30-летним российским хавбеком.

«Для того, чтобы Магомед сделал следующий шаг в карьере, мы должны общаться с клубами. ПАОК действительно обращался по Оздоеву, он им интересен», — заявил Гаргаев «Спорт-Экспрессу».

Помимо этого, агент отметил, что и другие клубы следят за Оздоевым, однако «Фатих Карагюмрюк» не планирует расставаться с футболистом.

В минувшей кампании игрок появился на поле в 34 встречах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк трансферы футбола - лето 2023
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