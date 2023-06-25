Агент: «ПАОК действительно обращался по Оздоеву»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался о возможном переходе игрока в ПАОК. Ранее сообщалось, что греческий клуб следит за 30-летним российским хавбеком.

«Для того, чтобы Магомед сделал следующий шаг в карьере, мы должны общаться с клубами. ПАОК действительно обращался по Оздоеву, он им интересен», — заявил Гаргаев «Спорт-Экспрессу».

Помимо этого, агент отметил, что и другие клубы следят за Оздоевым, однако «Фатих Карагюмрюк» не планирует расставаться с футболистом.

В минувшей кампании игрок появился на поле в 34 встречах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.