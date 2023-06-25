Бывший нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз может перебраться в европейский клуб.

По сведениям издания «Спорт-Экспресс», в услугах 31-летнего футболиста заинтересован турецкий «Фатих Карагюмрюк», за который сейчас выступает российский хавбек Магомед Оздоев.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что клубы Российской премьер-лиги тоже следят за Полозом. «Краснодар» и «Рубин» могут пригласить игрока этим летом.

В сезоне-2022/23 вингер сыграл в 30 матчах во всех турнирах и забил девять мячей. Трансферная стоимость Полоза оценивается в два с половиной миллиона евро.