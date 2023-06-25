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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Европейский клуб хочет пригласить Полоза слухи

25 Июня 2023 • 19:14 Комментировать (2)

Бывший нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз может перебраться в европейский клуб.

По сведениям издания «Спорт-Экспресс», в услугах 31-летнего футболиста заинтересован турецкий «Фатих Карагюмрюк», за который сейчас выступает российский хавбек Магомед Оздоев.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что клубы Российской премьер-лиги тоже следят за Полозом. «Краснодар» и «Рубин» могут пригласить игрока этим летом.

В сезоне-2022/23 вингер сыграл в 30 матчах во всех турнирах и забил девять мячей. Трансферная стоимость Полоза оценивается в два с половиной миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Полоз Фатих Карагюмрюк трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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andi
25 Июня 2023 в 19:27
На скамейку?
Папаня
25 Июня 2023 в 19:36
Откуда такой скепсис? Как из-под скамейки.
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